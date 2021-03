Momento Pet

Uma dupla cheia de energia tem sido o centro das atenções de Giovana Botelho e Alana Araújo. Os cachorros Marley, um simpático cãozinho sem raça definida e a border collie Amora, são só amor e carinho com as suas donas.

Marley foi o primeiro a chegar, em outubro de 2018. “Marley foi abandonado por algum ser humano muito ruim. Apareceu no condomínio onde eu trabalhava todo debilitado, cuidei dele e ele me adotou”, contou Giovana. Amora chegou dois meses depois. “A Amora já era um sonho antigo da Alana, aí decidimos realizar esse sonho”, disse.

As duas cuidam com muito carinho da duplinha canina, que exige algumas atenções. “Marley é muito alérgico e faz uso de medicamentos. A Amora possui pelagem longa e necessita de escovação, cadela muito saudável e cheia de energia”, revelou Giovana.