Deputado Cel. Tadeu destina R$ 160 mil para Vargem

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), acompanhado do vereador Hélio Magalhães (Democratas) esteve em São Paulo no dia 1º de março, onde se encontrou com o deputado federal Coronel Tadeu (PSL), para um almoço.

Na ocasião, Amarildo fez solicitação de recursos ao deputado. “O coronel Tadeu assumiu o compromisso de ajudar o município, sendo que em breve teremos novidades a esse respeito. Agradecimentos ao vereador Magalhães pelo agendamento e ao coronel Tadeu pela recepção”, disse Amarildo.

O resultado do encontro foi o anúncio no último dia 13, de que o deputado havia destinado verba de R$ 160 mil para a cidade, para ser empregado em custeio na área de saúde.

A liberação foi informada pelo prefeito Amarildo, em um vídeo publicado em sua página no Facebook, ao lado do vereador Magalhães e do deputado Cel. Tadeu. Na publicação, Amarildo e o vereador agradecem ao deputado. “Em nome da população, agradeço a presteza e agilidade em ajudar nossa população”, afirmou Magalhães. “Em questão de 15 dias o deputado nos conseguiu o recurso”, destacou Amarildo.

O deputado, por sua vez, ressaltou seu compromisso em ajudar a cidade. “Pessoal de Vargem, nosso abraço a todos vocês. É um pouco de dinheiro, mas é para ajudar num momento de muita precisão. Tenho certeza que o prefeito Amarildo, ao lado do vereador Magalhães, irão usar esse dinheiro com a máxima responsabilidade possível. E vem mais, porque eu quero trabalhar para ajudar Vargem de todas as formas”, afirmou Cel. Tadeu.