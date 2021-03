Curva perigosa

Na segunda-feira, dia 8, uma carreta tombou na curva existente na altura do km 21 da estrada entre Vargem e São Roque, onde acidentes como estes têm ocorrido com frequência. A GCM e o Samu socorreram o motorista, que apesar de ter ficado preso nas ferragens, não sofreu ferimentos graves.

Mais segurança

Vários internautas se manifestaram sobre o perigo deste trecho na reportagem postada pela Gazeta em sua página no Facebook. Alguns inclusive pediram providências ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que se manifestou. “Mais uma vez, o secretário de Estado dos Transportes e o Diretor Regional do DER, vão receber ofício e fotos do acidente. Estamos numa “briga” há anos com a Secretaria e o DER para que eles tomem providências em relação a essa curva. Secretário de Estado e o Diretor Regional do DER estão sendo omissos em relação a essa curva do km 21”, escreveu Amarildo na página da Gazeta.

Incentivo aos comerciantes

O presidente da Câmara, vereador Celso Itaroti (PTB) propôs ao Executivo, por meio de indicação, a possibilidade de ser criado um programa de incentivo aos comerciantes em Vargem. Lembrou Itaroti que este é um dos setores que mais sofreram com a pandemia e que um Programa de Incentivo aos Comerciantes teria como objetivo a orientação profissional com palestras, reuniões, e outros, assim como a redução de tributos, para que sejam amenizadas as dificuldades enfrentadas pelo setor, principalmente em época de pandemia.

Sessão mais cedo

Por conta dos horários de restrição de circulação de pessoas pela cidade, como medida de prevenção à Covid-19 e pela determinação do governo do Estado que reclassificou todas as regiões paulistas na fase vermelha do Plano São Paulo, o horário da próxima sessão ordinária da Câmara foi antecipado. Assim, a reunião dos vereadores desta terça-feira, dia 16, será às 15h45. Haverá transmissão online para os internautas acompanharem.

Fila da fisioterapia

O autor dos questionamentos sobre a demora no atendimento do serviço de fisioterapia na rede municipal foi o vereador Maicon Canato (Republicanos) e não o Canarinho (PSDB), como incorretamente a Gazeta publicou. Segundo Maicon a fila de espera para iniciar o tratamento conta com mais de 100 pacientes. Pelo erro, a Gazeta pede desculpas.