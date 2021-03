Prefeitura e Hospital participaram de reunião virtual com deputado Paulo Teixeira

No dia 4, foi realizada uma videoconferência com a participação do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), com o deputado federal Paulo Teixeira (PT).

De acordo com o prefeito, o encontro virtual foi viabilizado pelo vereador Paulinho e contou com a presença também do provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho. Na videoconferência foi feita a solicitação de ajuda financeira ao hospital para Paulo Teixeira. De acordo com o prefeito, o deputado se comprometeu em colaborar com recursos para o Hospital.