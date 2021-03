Situação do Hospital foi discutida com deputado Barros Munhoz

O deputado estadual Barros Munhoz (PSB) esteve no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) na última sexta-feira, dia 6, em uma reunião que contou também com a presença do provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho.

Na ocasião, Jair explicou ao deputado as dificuldades para recuperar a situação financeira da instituição. Participaram também do encontro, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) e os vereadores Serginho e Canarinho, ambos do PSDB.

Amarildo observou que o deputado nos últimos anos tem sido o principal parceiro do município em termos de recursos financeiros e mais uma vez se comprometeu em ajudar o Hospital de Caridade. Barros Munhoz liberou recentemente uma emenda de R$ 300 mil para a saúde do município, sendo que o recurso será utilizado nas despesas de custeio, especialmente no combate à Covid-19.