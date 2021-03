Dupla é presa por tráfico de crack e maconha na Cohab IV

Após receber denúncias de tráfico de drogas de indivíduos que estavam fracionando os entorpecentes para a venda, a Polícia Militar prendeu dois rapazes, na segunda-feira, dia 15, na Cohab IV.

A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, com apoio dos soldados Márcio e Prado, e dos cabos Cipriano e Rodrigo, efetuou patrulhamento pelo bairro e visualizou os suspeitos em um Golf. Ao perceber a presença policial, eles ficaram nervosos e saíram caminhando.

Os PMs pararam os suspeitos e com eles, encontraram um celular Samsung e R$ 17,00. No veículo, sob o banco do passageiro, estava uma pedra grande de crack, pesando aproximadamente 52 g. Aos policiais, um dos rapazes informou que na sala de sua casa, sob uma cômoda, havia mais 10 kits de crack.

A mãe do suspeito acompanhou a busca policial. Os PMs encontraram no lugar informado pelo rapaz, 150 porções de crack, todas embaladas separadamente. Dando sequência na busca, foram localizadas sob o sofá, em uma sacola, 60 porções de maconha.

A dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado determinou a prisão em flagrante dos dois por tráfico e associação ao tráfico.