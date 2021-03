Em Grama, PM abordou rapaz que estava como desaparecido

Um homem foi abordado em um Gol pela Polícia Militar de São Sebastião da Grama na sexta-feira, dia 12, portando uma faca. Após pesquisas na Central, foi constatado pelos policiais que o proprietário do veículo estava desaparecido.

A ocorrência aconteceu na Vila Gomes, onde o motorista e passageiro que estavam com ele foram revistados. Durante vistoria, Cb Cepolini localizou sob o tapete do lado do passageiro uma faca de 17 cm de lâmina. O condutor apresentava odor etílico no hálito e foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que foi recusado.

Os policiais constataram que o último licenciamento do veículo foi feito em 2018 e que estava com comunicação de venda. O motorista disse aos policiais que comprou o carro do irmão e que havia sim deixado sua casa por alguns dias sem dar informações, por isso seus familiares haviam registrado o desaparecimento.

Foram realizados os autos de infração, o veículo foi removido ao pátio de apreensões e a CNH do condutor ficou retida. Além disso, os policiais acionaram a Vigilância Sanitária de Grama, que tomou as providências administrativas municipais pois eles foram flagrados trafegando após as 21h, o que contraria as medidas de restrição da cidade. A faca localizada foi apreendida e lacrada. O motorista e o passageiro, após serem orientados, foram liberados.