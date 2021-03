Família foi amarrada em roubo à mão armada em Grama

Junto com a mãe, um rapaz vítima de roubo foi amarrado e ameaçado pelo grupo que efetuava o crime, na manhã de segunda-feira, dia 15, em São Sebastião da Grama. O filho conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar.

A equipe policial deslocou até o local, mas os assaltantes já haviam deixado a residência. Através de imagens de câmeras vizinhas, foi possível visualizar dois indivíduos adentrando pelas portas de trás do veículo Citroen, modelo C3, cor branca, evadindo-se do local.

Os dados foram transmitidos entre as equipes para realização de cerco policial. Segundo informações da vítima, os ladrões abriram a janela do seu quarto e anunciaram o roubo, utilizando um revólver.

Após, pularam a janela e o amarraram. Em seguida foram até o quarto de sua mãe e também a renderam. As vítimas relataram que os bandidos faziam ameaças o tempo todo e reviraram os quartos e outros ambientes da casa.

Eles roubaram uma mochila esportiva, cor verde musgo, marca Osklen, além da carteira da sua mãe com os documentos pessoais, cartões e a quantia em espécie de R$ 100,00.

Compareceram no local a Polícia Científica, com perita e fotógrafo, e a ocorrência foi apresentada ao investigador, que confeccionou boletim de ocorrência da Polícia Civil de natureza roubo.

Apesar do cerco, os suspeitos não foram localizados.