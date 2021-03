Itobi fiscaliza loteamento

No dia 4 de março, o prefeito de Itobi, Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, com a presença do Diretor de Projetos e Obras, José Eduardo F. de Castro, o Diretor de Obras, Giovani Delatorre, a Diretora de Meio Ambiente, Geyse, o fiscal de Obras, Daca, com o apoio da Polícia Militar estiveram no Sítio Cocais do Rio Verde, onde está em andamento um Loteamento irregular.

De acordo com o informado pela prefeitura de Itobi, o empreendimento já possui duas casas finalizadas, uma com a alvenaria a meia altura e outro terreno com terraplenagem e materiais de construção prontos para o início das obras. Na oportunidade, a equipe da prefeitura não encontrou ninguém no local.

Foi instalada uma placa no loteamento, informando que o empreendimento encontra-se Embargado/Interditado. O prefeito pediu que a população evite a compra de lotes e execute obras no local, uma vez que o empreendimento não possui projeto aprovado nos órgãos competentes e será alvo de ação na Justiça.