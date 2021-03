Leitora pede poda de árvores do Cemitério da Saudade

Na última sexta-feira, dia 19, uma leitora telefonou à Gazeta comentando que frequenta o Cemitério da Saudade todos os domingos, para fazer a limpeza no túmulo da mãe. Ela disse que as árvores do local estão precisando de poda, especialmente as que ficam na parte de baixo da necrópole, em um corredor. Ela comentou que inclusive, está difícil passar por este trecho.

Segundo a leitora, havia uma equipe fazendo as podas das árvores, mas o serviço foi interrompido. Ela observa ainda que aparentemente uma das árvores estaria doente, com risco de queda. A leitora pediu por fim, para a pessoa responsável pela poda que fique atenta a esses problemas.

A Gazeta pode apurar que a prefeitura já deu andamento à poda das árvores no Cemitério da Saudade e que a árvore que precisa ser suprimida, será cortada e outra muda será plantada no lugar.