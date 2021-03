PM prendeu homem por porte ilegal de arma em Itobi

Um rapaz foi preso, após denúncias de porte ilegal de arma de fogo, na sexta-feira, dia 12, em Itobi.

A equipe da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil foi ao local, no Jardim Nova Itobi, onde acabou encontrando o suspeito.

Ao indagar sobre a arma, ele confirmou que estava na sua casa, dentro da sua bolsa. No lugar indicado, os policiais encontraram uma pistola 380 Taurus com 12 munições intactas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Casa Branca, onde o delegado ratificou a voz de prisão.