Rotary beneficiará crianças de entidade em Divinolândia

Felipe Lange

O Rotary Club de Divinolândia realizou a entrega oficial do Projeto de Subsídio Distrital “Sala Lúdica/Brinquedoteca”, junto ao Lar da Criança. O projeto impactará na vida de diversas famílias, haja vista que a entidade, sem fins lucrativos, atende em média 60 crianças com idades entre 8 meses e 6 anos.

“Com intuito de colaborar com o desenvolvimento das crianças, o Rotary elaborou o Projeto Sala Lúdica/Brinquedoteca, dando enfoque a educação básica, auxiliando na alfabetização das crianças e, consequentemente, contribuindo com o desenvolvimento econômico e comunitário das dezenas de famílias beneficiadas”, destacou o presidente 2020-2021 Marcelo Cabrera.

Durante os últimos meses, o Rotary contou com a ajuda de voluntários que promoveram a pintura e colocação do piso. Com o valor do Subsídio Distrital foi possível a compra de brinquedos educativos, kit bichinhos de vinil, quebra cuca, legos, livros infantis, tatames antialérgicos, sapateira colmeia, jogo da memória, aparador e um espaço destinado ao aprendizado com lousa para escrever e desenhar. Este foi o primeiro projeto inscrito e contemplado pelo Rotary Club de Divinolândia.

Subsídio Distrital

Os Subsídios Distritais financiam atividades que atendem a necessidades da comunidade. A Fundação Rotária transforma suas contribuições em projetos que mudam a vida de pessoas no mundo todo. Desde que foi aberta, há mais de 100 anos, a Fundação Rotária investiu cerca de US$ 4 bilhões em iniciativas sustentáveis e de grande impacto.