Suspeito de assediar mulheres em Casa Branca foi levado para delegacia pela PM

Um homem suspeito de assediar mulheres em via pública foi detido na tarde de quarta-feira, dia 17, no bairro Desterro, em Casa Branca, de acordo com o portal de notícias Fala São João.

Apesar de inúmeros relatos em redes sociais contra o suspeito, de acordo com o capitão da Polícia Militar Osmar Santa Rosa, nenhum boletim de ocorrência foi registrado relatando os assédios.

Ele pontuou que a PM não teve nenhuma denúncia registrada, e infelizmente algumas pessoas preferiram ir às redes sociais expor a situação, ao invés de formular oficialmente. “As pessoas cobram as autoridades, reclamam em redes sociais, mas não exercem a cidadania em sua plenitude, ou seja, exigem direitos, mas não atendem aos deveres. Quem se sente constrangido ou assediado, deve fazer a denúncia, via 190 e lavrar boletim de ocorrência”, destacou.

A única ligação registrada no Copom foi atendida pelos policiais militares, que levaram 15 minutos para localizar o suspeito. Mas, segundo a PM, por não haver boletim de ocorrência em seu desfavor, o indivíduo acabou sendo liberado