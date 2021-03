Tentou furtar fios de residência e foi pego pela GCM

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto de rolos de fios de uma casa no Centro, na terça-feira, dia 16. Após denúncia anônima de que uma pessoa havia pulado o muro de residência, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi ao local.

As equipes compostas pelo sub inspetor Charles e GCMs Erik, Francisco e Ismael, detiveram o suspeito, que já era conhecido nos meios policiais por furto, saindo da residência com dois rolos de fios nas mãos.

Foi realizada uma vistoria na residência, onde foi constatado que a porta havia sido arrombada e o padrão de energia danificado. O rapaz foi conduzido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

O proprietário do imóvel foi localizado e acompanhou a equipe até a Delegacia, onde foi ratificada a prisão em flagrante do rapaz.