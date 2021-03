Cauê na Casa Civil

O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), será o Secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo. A sua nomeação foi publicada na edição da terça-feira, dia 16, do Diário Oficial do Estado. O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) é um dos apoiadores de Cauê Macris na cidade. Além dele, na eleição de 2018, o deputado recebeu apoio dos então vereadores Felipe Gadiani (MDB), Bertoleti (atualmente no PSD), Wilsinho Fermoselli (Democratas), Cabo Laércio (Cidadania) e Guilherme Nicolau (MDB), conforme material publicitário que circulou na época.

Repúdio ao governador

Apresentada pelo vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), os vereadores aprovaram em sessão realizada no dia 16 de março, uma moção de repúdio ao governador João Doria (PSDB). Segundo Paulinho, a moção se deve pelo corte de 12% no orçamento das Santas Casas do Estado. Votaram contra a medida apenas os vereadores Canarinho (PSDB) e Fernando Corretor (Republicanos). Nos bastidores, o argumento é que por mais que o governador esteja completamente equivocado, a caneta para a liberação de recursos é dele e no momento em que o Hospital de Caridade carece tanto de auxílio de verbas, talvez uma abordagem diferente pudesse ter sido adotada.

Deputados

A movimentação de deputados em Vargem Grande do Sul se intensificou nas últimas semanas. Como haverá eleições em outubro de 2022 para eleger os parlamentares que vão fazer parte da Assembleia Legislativa do Estado e também da Câmara dos Deputados em Brasília, muitos políticos estão estreitando seus laços com lideranças partidárias da cidade.

Hora de aproveitar

O momento é o de aproveitar a aproximação para buscar emendas e convênios que possam beneficiar o município. Com a diminuição do valor do auxílio emergencial aos cidadãos, a crise econômica e a pandemia, o orçamento do município está mais do que contado para dar conta do básico e se não são esses valores que chegam por meio dos deputados, muitas obras e atividades na cidade não seriam possíveis.