Alerta para derrame de notas falsas em Vargem

A proprietária de um pet shop de Vargem postou um depoimento em uma página da rede social Facebook, na quinta-feira, dia 25, sobre uma dupla de homens que passou uma cédula falsa a seu estabelecimento, no dia anterior. A informação serve de alerta para a população ficar atenta a um possível derrame de dinheiro falso na cidade.

De acordo com a empresária, dois indivíduos encomendaram um shampoo de cachorro no valor de R$ 120,00, pedindo troco para R$ 200,00, dando um endereço de entrega no Jardim Santa Marta. Um mototáxi foi levar o produto aos rapazes, que disseram estar passeando com seu cachorro em uma praça, próximo à Escola Municipal Antônio Cury.

A vítima contou que o shampoo foi entregue e o mototáxi pegou o troco. Ao retornar no estabelecimento, foi constatado que a nota de R$ 200,00 era falsa. “Acabou meu mundo, ninguém do pet nem tomou café, pois era nosso troco. Foi um constrangimento total”, relatou.

No depoimento, ela contou ter recebido informações que esses mesmos rapazes estariam passando notas falsas de R$ 200,00 na cidade e fez um pedido à dupla. “Por favor, gente, pare com isso. As vendas estão ruins, o comércio pede socorro e vocês fazem isso conosco. Estou muito triste”, disse.

A proprietária do Pet Shop postou ainda algumas características dos suspeitos, que seriam moradores do Jardim Santa Marta. “Por favor, tenham um bom coração e nos devolva nosso dinheiro, que é batalhado. Acordamos as 6h todos os dias e vocês fazem isso conosco. Alguém faça alguma coisa por favor. Estou muito triste e sem força pra trabalhar”, pediu. Ela foi orientada a procurar a Polícia Civil para a elaboração do Boletim de Ocorrência.

Dupla é suspeita de ter feito o mesmo em outros estabelecimentos