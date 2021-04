Atleta de Vargem participou de desafio virtual

Algumas modalidades esportivas buscaram se adaptar para manter os praticantes ativos. O atleta de corrida de rua José Luís Maltempi, tem enfrentado essa nova realidade e participado de desafios virtuais.

Ele disputou a Missão Desafio Virtual, do Rio de janeiro, conciliando seu trabalho com os treinos. Assim, em dezembro de 2020, realizou 400 km com o ritmo médio 4:30 a 5:59, em 23 dias. Em janeiro deste ano, com o mesmo ritmo médio, atingiu 500 km, em 27 dias. Já em fevereiro, seguindo o mesmo ritmo médio, atingiu 100 km, em 8 dias.

Com as marcas atingidas nos três meses, José Luís recebeu três troféus que vão somar a sua coleção.