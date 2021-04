Em Pinhal, rapaz esfaqueou a esposa e tentou se matar

Na quarta-feira, dia 24, um homem foi preso pela Polícia Militar após tentar matar a esposa a facadas em Espírito Santo do Pinhal, em residência no Centro, e tentar se matar enforcando em seguida. A vítima estava com perfurações no tórax, no braço e na mão esquerda.

No local, os policiais viram a vítima com bastante sangue em suas vestes. Ela informou que seu marido está sofrendo problemas de saúde e mentais e, em datas anteriores, havia tentado contra a própria vida e estava tendo surtos de agressividade.

Conforme relatou, ela estava preparando o almoço para seu marido e quando foi levar o almoço em seu quarto, ele arrancou duas facas de seu short e começou a esfaqueá-la. Ela empurrou seu marido e saiu correndo pedindo socorro até a chegada da equipe policial, bem como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu a vítima para o Pronto Socorro.

Ela informou que seu marido estaria com duas facas em suas mãos pelo andar superior da casa e a equipe ficou aguardando o apoio das demais viaturas. Em certo momento, os PMs e populares viram que o homem estava amarrando um lençol na grade da janela do quarto e tentando passar por seu pescoço, para cometer suicídio. Assim, a equipe entrou no imóvel, na intenção de preservar a vida do homem.

Na residência, foi possível observar um rastro de sangue por toda casa e no chão da cozinha foram encontradas duas facas com sangue. Ao subir no andar onde se encontrava o homem, os policiais começaram a conversar com ele, que estava com um corte profundo no pescoço e com muito sangue em sua roupa.

O rapaz apresentou estar totalmente alterado e dizia que estava com uma faca, escondendo sua mão atrás das costas e fazendo gestos e movimentos de investidas contra a equipe, dizendo para os policiais atirarem nele. Além disso, ele tentava fechar a porta do quarto para cessar o contato com a equipe, o que foi impedido por um dos PMs.

O rapaz se mostrava irredutível na conversa e aparentava estar armado com uma faca. Então, um policial usou um rodo que estava no banheiro ao lado, para tentar fazer o rapaz perder o equilíbrio e para visualizar se existia arma branca em sua posse.

A equipe policial ficou abrigada e manteve distância de segurança, sendo possível ver que não tinha nada em suas mãos. Foi utilizado o uso progressivo da força para imobilizá-lo e algemá-lo, para a segurança da equipe e de todos.

A viatura do Samu já estava pelo local para socorrer o autor e mais equipes e viaturas da PM chegaram para dar apoio na preservação do local. Sendo assim, foi prestado o apoio à viatura de Samu até o Pronto Atendimento para os primeiros atendimentos, ficando ambos aos cuidados médicos.

Após atendimento, a mulher recebeu liberação médica para comparecer com a equipe policial ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o delegado plantonista tomou ciência dos fatos, e optou por realizar um boletim de ocorrência sobre Tentativa de Homicídio, autuando o homem em flagrante.