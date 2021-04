GCM matou jovem com tiro em São José do Rio Pardo

O rapaz de 19 anos, Thiago Vinícius Moda, foi morto em São José do Rio Pardo após o carro em que estava ter sido atingido por um tiro disparado por um guarda municipal da cidade, durante uma abordagem na noite de sexta-feira, dia 19.

De acordo com as informações, uma guarnição da GCM fazia patrulhamento pelo local quando avistaram um veículo Gol em atitude suspeita. O carro avançou para se evadir, momento em que o guarda municipal atirou no veículo, acertando o rapaz, que estava no banco traseiro.

De acordo com o informado pela Gazeta do Rio Pardo, o irmão da vítima socorreu o rapaz ferido para o Pronto Socorro, mas ele já chegou sem vida. Na ocasião, o guarda municipal ficou foragido e se apresentou à Polícia Civil da cidade no final da tarde de segunda-feira, dia 22, acompanhado por três advogados, que solicitaram que o depoimento fosse mantido sob segredo de Justiça.

O jornal riopardense informou que o agente teria se declarado abalado, apresentou a arma que usou na ação, juntamente com a documentação que, segundo consta, está regular. Nas redes sociais, o assessor de imprensa da Prefeitura, Silvio José dos Santos, informou que o GCM foi afastado de suas atividades e, de imediato, o prefeito Márcio Zanetti, determinou que fosse aberto uma sindicância para apurar os fatos.

Familiares do rapaz falaram à Gazeta do Rio Pardo na segunda, dia 22, sobre o caso. Ao jornal, o irmão, Luís Henrique Júnior, que dirigia o carro naquela noite, contesta a afirmação de guardas municipais de que houvesse acelerado o carro contra o agente. “Quando vi que ia bater na viatura, engatei ré e vi que teve um disparo. Vi o buraco da bala, o meu vidro trincado; estilhaços no meu corpo. Não joguei contra a guarnição. Em momento algum eu vi o guarda fora da viatura porque o farol alto estava me cegando”, disse.

Foto: Comunidade Unidos por São José do Rio Pardo