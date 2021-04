Morador do Centro reclama de barulho alto de moto à noite

Um senhor que mora no Centro fez uma reclamação à Gazeta de Vargem Grande, sobre o barulho alto de motocicleta acelerando após às 22h, nas ruas centrais da cidade. Por vezes, o jornal também recebeu reclamações de carros com som alto.

Há uma lei municipal que regulamenta punições para barulho alto após o horário, portanto, a redação do jornal contatou a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul para saber como é feita a fiscalização do cumprimento das leis de som e barulho alto na cidade.

Além disso, também foi questionado sobre onde os moradores podem fazer denúncias de descumprimento dessa legislação.

De acordo com a prefeitura, o caso relatado não se amolda às hipóteses de incidência da Lei Municipal nº 3.811/2014, uma vez que tal norma trata apenas de regulamentar os parâmetros para a utilização de som em propagandas e outras divulgações comerciais no Município de Vargem Grande do Sul.

De qualquer forma, a prefeitura pontuou que o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, prevê que tais casos, em tese, se amoldariam ao ilícito lá descrito, razão pela qual eventual denúncia deverá ser apresentada à autoridade policial competente.