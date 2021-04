Mulher sofreu violência doméstica por causa de jogos de computador

Uma mulher foi vítima de violência doméstica e sofreu ameaças na madrugada desta sexta-feira, dia 26, em residência no Centro. A Polícia Militar de Vargem foi acionada.

Foram ao local a equipe da PM composta pelo cabo Querino e soldado Cesar. A vítima relatou que estava dormindo e que seu companheiro estava no computador jogando, quando pediu que ele parasse de jogar e desligou a internet.

Assim, o rapaz ficou nervoso e quebrou móveis e eletrônicos da sala. A vítima contou que ele ameaçou de pegar uma faca, para lhe dar facadas. Neste momento, ela relatou que pegou suas crianças e foi para a rua, onde acionou a PM.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e as partes foram encaminhadas à Delegacia de Plantão, onde foi dada ciência ao delegado, que não ratificou a voz de prisão e elaborou o boletim de ocorrência de Ameaça e Violência Doméstica. Em seguida, as partes foram liberadas.