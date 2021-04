PM apreendeu adolescente por venda de crack

Um adolescente de 16 anos foi pego por tráfico de drogas pela Polícia Militar de Vargem, no sábado, dia 20, no Centro, após denúncia de que na Rua XV de Novembro, próximo a um supermercado, estaria acontecendo o crime.

Os soldados Salomão e Silas, por já conhecer a dinâmica dos traficantes que realizam o tráfico ali, decidiram seguir pela Avenida Brasil, que faz fundo com a Rua XV de Novembro.

Próximo ao local da denúncia, os PMs viram um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura policial, retirou algo da boca e jogou no chão, junto com certa quantidade de dinheiro.

Ele foi abordado e identificado. O adolescente foi revistado e com ele estava um celular. Ao ser perguntado sobre o que teria jogado no chão, ele acabou confessando se tratar de 14 pedras de crack, além de R$ 100,00. O jovem contou que estava vendendo drogas há uma semana. Quanto ao dinheiro, ele não soube explicar a origem, uma vez que não exerce atividade remunerada.

A equipe foi até sua residência, onde seu pai foi informado do ocorrido e contou ter conhecimento que seu filho estava vendendo drogas, porém disse que não estava de acordo. Ele autorizou e acompanhou a busca realizada no quarto do garoto, porém nada de ilícito foi localizado.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de apreensão e o adolescente foi liberado ao seu pai no término da ocorrência.