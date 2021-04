Prefeitura suspende feira e circular aos domingos

Como medida para evitar a aglomeração, a prefeitura suspendeu a partir deste domingo, dia 27, a realização da feira livre. Com a medida, o Executivo espera evitar a circulação e aglomeração das centenas de pessoas que todos os domingos iam até a feira.

Também com o objetivo de restringir a circulação de pessoas pela cidade, com medida de prevenção à disseminação da Covid-19, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) determinou a suspensão do transporte coletivo aos domingos.