Curso online capacita produtores rurais de gado leiteiro

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a prefeitura, oferece um curso de capacitação para orientar os produtores rurais sobre a bovinocultura de leite. O curso será on-line e é gratuito.

De acordo com o informado, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento genético, também como identificar, organizar, estruturar e melhorar, de maneira estratégica a oferta de leite.

São 50 vagas para produtores rurais que atuam com bovinocultura de leite, que tenham CNPJ ou DAP. As atividades serão divididas em quatro módulos on-line, direcionadas a melhorar a produção, otimizar os controles e reduzir os custos.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até a sexta-feira, dia 2 de abril, pelo link: http://bit.ly/capacitacaoagro-leite

Programação

As atividades serão das 18h às 20h. O curso começa dia 6 de abril, com o tema Tendências para o Agronegócio; no dia 7, será Entendendo a ferramenta Planeja Leite; a capacitação segue dia 13, com a aula Praticando a ferramenta Planeja Leite e no dia 14, a finalização com o tema Como aumentar seus resultados e faturamento.