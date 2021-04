Homem com mandado de prisão em aberto foi pego

Um rapaz, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na terça-feira, dia 23, no Centro de Vargem. A equipe composta pelos soldados Amauri e Márcio estava em patrulhamento pelo bairro, quando viram o rapaz, já conhecido nos meios policiais.

Contra ele, haviam várias denúncias de estar novamente envolvido com tráfico de drogas. Além disso, a equipe também tinha informações que havia um mandado de prisão preventivo em aberto, expedido pelo fórum de Vargem Grande do Sul contra ele.

O rapaz foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado. Ele foi informado do mandado e encaminhado à Delegacia de Plantão, onde permaneceu à disposição da Justiça.