Kadu Barros fez a doação de Ovos de Páscoa a entidades

O vargengrandense Kadu Barros realizou a ação Páscoa Solidária, quando entregou mil ovos de chocolates a crianças em situação de vulnerabilidade social, tanto de Vargem Grande do Sul, como em São Paulo, onde reside atualmente.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que seus seguidores nas redes sociais contribuíram com doações, bem como marcas comerciais, como a Hersheys. “Ano que vem quero chegar a 3 mil ovos e é claro que não vou deixar Vargem de fora, onde são minhas raízes, ainda mais nessa pandemia que muitos estão passando aperto. A marca Hersheys doou os chocolates usados em ovos e metade dos chocolates eu comprei. Além disso, muitos seguidores do meu Instagram, que conta com 1 milhão de seguidores, doaram fazendo pagamentos pelo PIX e ajudando com R$ 10,00, R$ 25,00 ou R$ 50,00”, disse.

Dos mil ovos, que tiveram o preparo de cinco dias, 350 unidades foram entregues em Vargem na quarta-feira, dia 31, e o restante em São Paulo, na segunda-feira, dia 28. Em Vargem, ele entregou ovos na Polícia Militar e Polícia Civil, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Casa do Menor Dom Bosco e no projeto Tio Carlão.

Kadu comentou que, para ele, a Páscoa é ser grato e fazer um gesto de carinho, é mostrar que se importa e tentar levar o máximo de gente a incentivar a praticar o bem. Ele explicou como surgiu a iniciativa. “Devido a pandemia, resolvi doar ao invés de vender. Nessas horas devemos ajudar e não só pensar em nós, me esforcei muito para chegar até aqui, é hora de agradecer por tudo. É bom ajudar, sempre fui ajudado e é hora de retribuir”, disse.

“Um dia, quanto tinha 9 anos, sem ter condições financeiras, já sabia que não ganharia um ovo sequer na Páscoa e, de última hora, uma vizinha que já faleceu me presenteou com um ovo caseiro. Nunca vou esquecer disso e toda Páscoa quero lembrar de alguém como fui lembrado”, completou.

E a ação já está certa para acontecer novamente ano que vem. “Esse ano só consegui mil ovos para presentear, quem dera ser milhares de ovos, mas no ano que vem, a meta é três mil ovos e a marca Hersheys e outras toparam também. Por mais simples que seja, é feito com amor, carinho e admiração. Ano que vem, iremos atender mais. Se Deus quiser, bem mais”, completou.