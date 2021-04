Neste momento de crise, solidariedade é a palavra da vez

Há mais de um ano, o mundo todo enfrenta a pandemia da Covid-19. Em Vargem Grande do Sul, durante todo este período, diversos grupos de moradores desenvolveram iniciativas solidárias em prol da população. Atualmente, com o agravamento da pandemia, há várias ações de arrecadação de alimentos, que são distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelo impacto da Covid-19.

Bombeiros Civis

Os voluntários, alunos e formandos do Centro de Formação de Bombeiro Civil de Vargem Grande do Sul iniciaram uma campanha de arrecadação de alimentos no último sábado, dia 27.

A proposta foi liderada pela bombeira civil Fabiana Cristina Mendes. Ela contou que, como fizeram a ação social de entrega de café da manhã aos caminhoneiros no ano passado, levou a ideia da arrecadação de alimentos ao instrutor Carlos Alexandre Oliveira, que aprovou. “O objetivo é tentar amenizar o máximo possível a falta de alimento da população carente, que por conta da pandemia tem se tornado maior”, disse.

Lançada há menos de uma semana, ela contou que alguns estabelecimentos já ajudaram com doações. Segundo informou, a intenção é que a ação seja permanente. “Não temos estimativa para encerrar porque não pretendemos fazer isso. Se a população quiser doar sempre, estaremos dispostos a ajudar”, falou.

Fabiana comentou que a população pode ajudar entregando alimentos na Escola Centro de Formação de Bombeiro Civil do município, à Rua Sargento Cassiano, nº 2.835, no Jardim Santa Marta, ou entrar em contato pelo telefone (19) 99164-5011, que os bombeiros vão buscar as doações.

Ela explicou que os voluntários vão até a Assistência Social ver quantas famílias precisam realmente de doação, ajudando também algumas famílias que fazem pedidos no Facebook.

“Conforme as coisas forem doadas, entregaremos. Por exemplo, neste sábado, dia 3, faremos entregas. Estamos tendo a cooperação de todos os alunos da Escola de Bombeiro Civil de Vargem, inclusive os que moram fora que estão arrecadando em suas cidades e trazendo até a escola pra ser doado aqui”, finalizou Fabiana.