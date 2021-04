3º ano da Via Crucis: documentário faz homenagem a profissionais da linha de frente da pandemia

Em 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, é comemorado o terceiro ano da Via Crucis, inaugurada em 2018, no trecho que faz parte do Caminho da Fé e passa por Vargem Grande do Sul. Este ano, para celebrar a data que aconteceria a 4ª Caminhada da Via Crucis, a Comissão da Construção da Via Crucis, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo, realizará um vídeo em celebração aos três anos, uma vez que a Caminhada de 1º de Maio faz parte do calendário cultural do município.

Assim como no ano passado, o percurso não será realizado para celebrar a data, devido à pandemia da Covid-19. No entanto, o documentário será feito com profissionais que estão na linha de frente do combate à doença na cidade.

O membro da Comissão da Via Crucis, Lucas Buzato, contou que este ano, serão enfocadas as 15 estações, com momentos de oração em cada uma delas, com a partida do Monumento à Nossa Senhora Aparecida. “Já começamos a realizar o convite a algumas pessoas de nossa sociedade, todas que de alguma forma têm envolvimento com a luta contra a pandemia, desde produtores rurais, motoristas, caminhoneiros, até enfermeiros, enfim, todo mundo que está batalhando nessa pandemia”, disse.

A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo agradecer e dirigir orações a cada um desses profissionais que se dedicam a cuidar da saúde da população neste momento tão difícil. E com o documentário, a ideia é atingir o maior número de pessoas possível, procurando levar uma mensagem positiva a todos.

Lucas explicou que a celebração será em formato de vídeo, com orações nas estações, para que não aja aglomeração entre os participantes e aqueles que desejarem prestigiar.