Alimentos estão disponíveis para quem precisa

A vargengrandense Joselena Argentina Luz, a conhecida Lena Luz, iniciou uma ação de doação de alimentos há cerca de três semanas. A cesta de alimentos fica em seu estabelecimento de verduras orgânicas à Rua XV de Novembro, nº 163, no Centro, próximo ao posto de combustível Primeiro de Maio, e aqueles que precisam, podem pegar os itens.

Ela contou que enche as caixas todos os dias cedo, mas logo os itens já esgotam. Lena explicou que sentiu no coração a ideia desta iniciativa de ajudar aqueles que estão passando por necessidade durante a pandemia da Covid-19, colocando fora de seu estabelecimento caixas com itens de alimentação para que o pessoal faça a retirada.

“Agradeço a Deus pela iniciativa que tive, porque Ele tocou em meu coração. Se todos pudessem ajudar com o pouco que têm, já seria o suficiente, porque tanta gente neste momento de pandemia está passando por necessidade no mundo inteiro. Então, se todos fizessem um pouquinho por cada um, as pessoas se tornariam mais felizes, principalmente aqueles que necessitam e precisam. Coloquei um papel que aquele que está precisando pode pegar e é muito gratificante para mim”, disse.

A empresária contou que uma amiga, a Elis Regina, se propôs a doar pão caseiro para a iniciativa. “Ela é maravilhosa, vem trazer duas ou três vezes por semana o pão caseiro que ela mesma faz, é uma benção. Rapidinho o povo leva o pão dela, muita criança vem pegar o pão e isso dói muito no nosso coração, dá um aperto muito forte. Tudo isso eu agradeço a Deus por estar fazendo a minha parte e peço a Deus muita força para que ele me fortaleça e eu continue doando esses alimentos”, comentou.

“Teve um rapaz que doou 10 pacotes de macarrão e levaram rapidinho. Preciso muito da ajuda, se alguém quiser colaborar, não importa o que seja, o que Deus tocar no coração das pessoas que puder trazer aqui e colocar nas caixas, tenho certeza que Jesus vai dar muito mais em dobro, porque essa é nossa parte”, disse.

“Uma pessoa também maravilhosa que nos ajudou é o Magalhães, que doou três caixas de abóbora e já foi tudo, eles levaram e agradeceram. É muito lindo as palavras que falam para a gente, é gratificante, é um gesto muito lindo. Pela força também que o Balestra tem dado a mim, a Mariana tem feito as postagens para mim, então agradeço muito a Deus por cada um. Fico até emocionada, porque é um gesto muito lindo que Deus tocou em meu coração, que se cada um fizer um pouquinho por cada um daqueles que estão precisando e necessitando, é o suficiente”, completou.

Aqueles que quiserem ajudar podem entrar em contato com Lena pelo telefone (19) 99404-5115 ou então levar as doações à Rua XV de Novembro, nº 163, no Centro.