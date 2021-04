Estações da Via Crucis se prepararam para a Semana Santa

Para celebrar a Páscoa, os padrinhos das estações da Via Crucis, fizeram melhorias em cada uma delas e deixaram os pontos preparados para a ocasião, tão importante no calendário católico. Contudo, o assessor do Departamento de Cultura, Lucas Buzato, recomendou que os munícipes não façam o percurso das estações este ano, devido a pandemia da Covid-19.

No entanto, ele explicou que aqueles que sentirem necessidade de percorrer as 15 estações e achar que é importante fazê-lo, podem realizar a manifestação de fé. Porém, a sugestão, assim como no ano passado, é o limite de três pessoas por grupo, desde que sejam da mesma família, para evitar aglomeração. “E caso veja outros grupos que estejam fazendo o mesmo; outras duplas, outras pessoas, procurar sempre manter uma distância que é o mínimo recomendado”, disse.

Lucas comentou que a Cultura fez um vídeo falando sobre a Páscoa, que está no ar, junto a uma oração, desde a sexta-feira, dia 2, quando foi celebrada a Sexta-feira da Paixão.