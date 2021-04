Paróquias fazem programação especial online para Páscoa

Considerada a mais importante celebração do calendário cristão, a Semana Santa consiste no período entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa, e relembra a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Durante a semana, as paróquias de Vargem Grande do Sul divulgaram sua programação para celebrar a data, que segue até este domingo de Páscoa, dia 4.

Com participação presencial dos fiéis suspensa nas missas, como medida para evitar a contaminação pela Covid-19, aqueles que quiserem acompanhar as celebrações deverão acessar as páginas de cada paróquia na rede social Facebook ou o canal do Youtube da igreja que costuma frequentar.

Paróquia Sant’Ana

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, neste sábado, dia 3, o Sábado de Aleluia, haverá a Solene Vigília Pascal, às 19h30, com bênção da água. No dia seguinte, haverá a Santa Missa da Páscoa do Senhor, às 9h. Para acompanhar a celebração, os fiéis devem acessar a página da rede social Facebook ou o canal do Youtube, procurando por Paróquia Sant`Ana Vargem.

Nossa Sra. Aparecida

Neste sábado, dia 3, haverá a Vigília Pascal na Igreja Nossa Senhora Aparecida, transmitida pelo Facebook e pelo Youtube da paróquia. No domingo, dia 4, haverá a Missa de Páscoa, às 9h, e a Consagração a Nossa Senhora Aparecida, às 15h, ambas celebrações serão transmitidas pelo Facebook. Às 18h, haverá a Santa Missa de Páscoa, também com transmissão. Os fiéis que quiserem acompanhar, basta acessar a página da rede social Facebook, digitando Santa Aparecida.

Paróquia Santo Antônio

A paróquia Santo Antônio realizará a Missa da Vigília Pascal neste sábado, dia 3, às 19h, com o comentarista Pereti e os leitores Fátima Galbier, Elaine P. Teixeira, Eduardo Teixeira, Elizabete Contini e Nilce Fermoselli. No domingo, dia 4, às 19h, haverá a Missa de Páscoa, com o comentarista José Vitor Nunes e as leitoras Ana Maria Cardozo e Ana Eliza Cardozo. Os interessados podem acompanhar pela página da rede social Facebook da paróquia, chamada Santo Antônio.

Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II

Na paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, neste sábado, dia 3, haverá a Vigília de Páscoa, às 18h. No domingo, dia 4, a Missa de Páscoa será às 9h. Todas as transmissões serão feitas pelo Facebook da paróquia, então os fiéis podem acompanhar acessando a página chamada Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II.

Paróquia São Joaquim

Na Igreja São Joaquim, haverá a Solene Vigília Pascal neste sábado, dia 3, às 19h. No Domingo de Páscoa, dia 4, haverá a missa às 8h. Os fiéis podem acompanhar as celebrações na página da igreja da rede social Facebook, chamada Paróquia São Joaquim.

Fotos: Reprodução Facebook

Padre Paulo Sérgio Fuliaro, celebra Missa do Domingo de Ramos, na Igreja de São Joaquim