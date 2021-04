Vacinação de agentes de segurança contra a Covid-19 começou nesta segunda-feira, dia 5

O comando do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior informou que a vacinação contra a Covid-19 iniciou nesta segunda-feira, dia 5 de abril, para os profissionais de segurança pública da ativa, e se estenderá até o dia 12 de abril.

A vacinação está sendo realizada na sede do Batalhão,em São João da Boa Vista, e serão vacinados coma primeira dose todos os profissionais de segurança pública, dentre eles os Policiais Militares, Civis e Guardas Civis Municipais dos 16 municípios da região.

Neste dia 5, serão vacinados os profissionais de segurança de Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Vargem Grande do Sul e Santo Antônio do Jardim. A previsão é que a vacinação alcance 180 mil profissionais de segurança pública em todo Estado, sendo que na região do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior, serão vacinados aproximadamente 980 profissionais de segurança pública.