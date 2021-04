Adolescente foragido foi pego

Um jovem com menos de 18 anos de idade e que estava foragido há aproximadamente um mês foi apreendido no Jardim Santa Marta pela Polícia Militar, no dia 25, durante patrulhamento feito pelo 2º Sgto. Márcio Henrique e soldado Amauri, com apoio dos soldados Márcio e Prado

Eles viram o adolescente pelo bairro e, uma vez que já tinham conhecimento de que havia um mandado de apreensão em seu nome, o abordaram.

Os PMs foram até sua residência, onde foi informado a sua mãe que ele estava sendo apreendido. O garoto foi levado à delegacia, onde o delegado, após tomar ciência dos fatos lavrou o boletim de ocorrência. O menor permaneceu apreendido à disposição da Justiça.