Hospital de Caridade estreou nova campanha

Com um roteiro emocionante, criado voluntariamente pela Pipers Design e narrado pelo ator e apresentador Sílvio Matos, que tem mais de 50 anos de carreira e é reconhecido nacionalmente por suas participações em novelas e na série Porta dos Fundos, o filme “Meu nome é Hospital” já é considerado um divisor de águas.

O objetivo da campanha é dar voz ao Hospital de Caridade, que a partir de agora terá um contato direto com a população de Vargem Grande do Sul, a fim de tirar dúvidas e apresentar seus indicadores através do Portal da Transparência.

Tudo isso pode e deve ser acompanhado por todos os cidadãos vargen-grandenses através das redes sociais (@hospitaldecaridadeoficial) e do site www.hospitaldecaridade.org.

A divulgação do filme emocionou e mobilizou muitas pessoas, voluntários, artistas e influenciadores digitais da cidade e região. Dezenas de vídeos de apoio e gratidão pela causa foram compartilhados nas redes sociais.

A mesa diretiva acredita que este trabalho entrará para a história da entidade como um agente restaurador no relacionamento do Hospital de Caridade com a população.

Em nota, o Hospital de Caridade agradeceu o apoio do jornal Gazeta de Vargem Grande e comunicou que irá publicar um agradecimento especial a todas as pessoas que fizeram deste momento um verdadeiro marco na história da entidade.

Não deixe de conferir o vídeo através do QR CODE publicado nesta página.

Fotos: Divulgação

Sílvio Matos fez a narração do vídeo

População pode acessar as redes sociais do Hospital de Caridade