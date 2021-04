Terrenos da rodoviária

Aposta da administração de Amarildo Duzi Moraes (PSDB) para levantar recursos para possibilitar a aquisição de uma área para a construção de um novo Distrito Industrial, o processo de venda dos terrenos do antigo terminal rodoviário e do antigo mercadão, à rua Prudente de Moraes, não será retomado pelo menos por enquanto. A crise da Covid-19 tem espantado investidores.

Sem Festa das Nações

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, mais uma vez, a Festa das Nações, não será realizada. De acordo com o Departamento de Cultura ainda está em estudo qual será o formato da celebração da festa este ano. Em 2020, foram exibidos programas online com os melhores momentos da Festa dos últimos anos.

Penas mais duras

O Jornal Oficial do Município trouxe no dia 30 de março, decreto com penas mais duras para comerciantes que forem flagrados desobedecendo as medidas de restrição em prevenção à Covid-19. Para quem já levou multa, a próxima pena passa a ser a suspensão do alvará por 30 dias. Em casos de reincidência, ele será cassado. O decreto ainda traz que o município pode ainda realizar a apreensão de mercadorias do estabelecimento, em casos de irregularidades.