PM pegou jovem com droga na boca

Uma adolescente foi apreendida com duas porções de maconha e oito porções de crack pela Polícia Militar no sábado, dia 27. A apreensão ocorreu durante patrulhamento da equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri.

Os PMs viram a garota em uma bicicleta e ao perceber a viatura, ficou nervosa e acelerou a pedalada. Na abordagem, eles localizaram oito pedras de crack em sua boca. Questionada se havia dinheiro, tirou de dentro do shorts a quantia de R$ 20,00. Há cerca de dez metros dela, no chão, foram localizadas duas porções de maconha.

A equipe deslocou até a residência da adolescente, onde reside com a sua namorada, também menor de 18 anos.

A suspeita informou a equipe que acreditava que em seu quarto teria um cigarro de maconha para seu uso. Com a sua autorização, foi realizada uma busca no quarto e nada de ilícito foi localizado.

Na sequência, a equipe foi até a casa da mãe da menina, que acompanhou a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista. Após a autoridade de plantão tomar ciência dos fatos, lavrou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas. No término, a adolescente foi liberada para sua mãe.