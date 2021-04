Tamanduá foi resgatado pela Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul realizou o resgate de um tamanduá-bandeira em um sítio na zona rural, próximo a cidade, na segunda-feira, dia 29.

Participaram da ocorrência o Cecom Agnaldo, o sub inspetor Márcio e os GCMs Maurício, Thiago e Vera. A ação aconteceu em conjunto com a diretora do Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, Melissa Ranzani.

O animal silvestre adulto, estava machucado e com dificuldade de locomoção. Ele foi capturado com toda segurança e colocado em uma caixa de contenção. Devido aos ferimentos apresentados, o tamanduá foi levado para cuidados veterinários em Jundiaí, na associação Mata Ciliar. Quando estiver recuperado, ele será reintroduzido em seu habitat natural.

A GCM alertou que em época de estiagem e de muitas queimadas, tais animais são afugentados pelo perigo e tendem a buscar abrigos, passando inclusive por vias pavimentadas. Toda atenção e cuidado devem ser dispensados pelos motoristas, que em um caso de acidente, segundo a GCM, devem acionar os órgãos responsáveis para prestar o devido atendimento.