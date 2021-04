Contribuição voluntária arrecadou R$ 27,5 mil para o Hospital

No dia 30 de março foi vencimento do pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021. Uma novidade para este ano é que os contribuintes também tinham a oportunidade de destinar R$ 15,00 ao Hospital de Caridade pagando uma guia que foi enviada junto dos carnês aos moradores.

Foram enviados aos contribuintes cerca de 23 mil carnês e desse total, até a terça-feira, dia 6, a prefeitura informou que foram pagas 1.822 guias destinadas a doação para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, totalizando o valor de R$ 27.535,00. A prefeitura ressaltou que o valor mínimo é de R$ 15,00, no entanto o contribuinte pode doar qualquer valor na hora do pagamento da guia.

A colaboração é voluntária e é transferida direto e integralmente ao Hospital de Caridade, em conta bancária indicada pela instituição, e será empregada em despesas de custeio, aquisição de materiais, móveis e equipamentos a serem utilizados em suas atividades essenciais.

Como ajudar

O site do Hospital de Caridade também oferece outros canais para os contribuintes que desejarem fazer doações à entidade. Basta acessar o link hospitaldecaridade.org/doações. Nessa página, o morador encontra a possibilidade de pagamento pelo sistema PIX, tanto pelo leitor de QR Code de seu celular, quanto pela chave 72863665000130 com o identificador Doador.

Há também a possibilidade de fazer doações através do depósito bancário ou transferência para a conta do Hospital de Caridade no Banco Bradesco, número do banco 237, agência nº 305, conta corrente nº 251579.2, para o titular Hospital de Caridade de VGdo Sul, CNPJ 72.863.665/0001-30.