Divinolândia recebe doação de testes para Covid-19

A prefeitura de Divinolândia, por meio do Sindicato Rural de Divinolândia, recebeu na última segunda-feira, dia 5, a doação de 1.200 testes para a Covid-19. Os testes foram disponibilizados através de uma solicitação feita à Federação da Agricultura e Pecuária Faesp) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) do Estado de São Paulo, pelo Presidente do Sindicato Rural, Francisco Sérgio Lange, pelo prefeito, Antônio de Padua Aquisti, o Padoca, e o vice-prefeito Paulo Aurilietti.

Na tarde de segunda-feira, o prefeito Padoca e o vice Paulo participaram de uma reunião na sede do Sindicato Rural com o presidente da entidade e membros da diretoria. Na ocasião, receberam oficialmente a doação dos testes, que já foram encaminhados ao Departamento Municipal de Saúde e, serão utilizados seguindo os protocolos sanitários adotados pelo Comitê de Crise e Enfrentamento à Covid-19 de Divinolândia.

A prefeitura agradeceu ao Sindicato Rural de Divinolândia, ao presidente da Faesp/Senar, Fábio Meirelles, ao vice-presidente Tirso Meirelles e ao diretor executivo do Sebrae, Guilherme Campos, pelo apoio e parceria no combate à pandemia.