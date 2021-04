Dupla é detida por tráfico de drogas na Santa Terezinha

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em uma operação para combater o tráfico na Vila Santa Terezinha, na quarta-feira, dia 7. Participaram da ocorrência a equipe composta pelo cabo Marcienta e soldado Salomão, sob o comando do 2º sargento Pereira.

A operação se baseou em denúncias de que pelo local estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Com o apoio de outras viaturas, os policiais foram ao local. Ao se aproximarem, viram um rapaz na calçada, que ficou nervoso quando viu os PMs e tentou entrar em sua residência, mas foi contido pela equipe na varanda que fica entre o portão da rua e a porta da casa.

Com ele, foram encontradas duas porções de maconha pesando 2 gramas, R$ 202,85 e um celular Motorola. No momento da abordagem, outro rapaz apareceu na porta da casa e se identificou como morador, dizendo ainda que a equipe poderia entrar e revistar o imóvel. Ele disse que se fossem encontradas drogas, elas seriam de sua posse.

Foi feita então uma vistoria na residência, sendo encontrado dentro do guarda roupa do segundo suspeito, 13 porções de maconha, idênticas àquelas encontradas anteriormente, pesando 28 gramas, uma balança de precisão, e vários plásticos idênticos às embalagens das porções de maconha.

Os dois foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado determinou a prisão da dupla.