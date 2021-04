Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Ângela Caio Gorini, aos 87 anos de idade, no dia 2 de abril. Viúva de Arnaldo Gorini, deixou as filhas Rosângela e Mariângela, o genro Eduardo; os netos Marina, Eduardo, Laura e João; os bisnetos Enzo e Maria Júlia. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Arlinda Cesário dos Santos Pereira, aos 75 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixa o marido Antônio Ribeiro Pereira da Silva; os filhos Claudinei, Claudete e Daniel; a nora Darlene; o genro Sérgio; os netos Rafael, João Vitor, Tauani e Felipe, e os bisnetos Arthur, Yasmin e Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Bambina Passoni Baptista, conhecida por dona Olga, aos 81 anos de idade, no dia 1º de abril. Era viúva de Isualdo Baptista; deixa os filhos Ivaldo e Paulo Sérgio; a nora Lúcia e os netos José, Paulo e Otávio. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célia Regina Felício, aos 44 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixa a mãe Joana Maria Felício, os filhos Luís Fernando, Lívia e Lenin; os netos Nicolas e Sofia e o irmão Robson. Seu sepultamento aconteceu no dia 4 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Divina Leal Bertoloto, aos 92 anos de idade, no dia 6 de abril. Era viúva de Antônio Bertoloto, conhecido por Tonico; deixa os filhos Laércio, Celina, Antônio Carlos, Gilberto, Osvaldo, Nélson, Dorival, Valter, Cristina e Roberto; genros; noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o empresário Fernando Abrahão Dutra, aos 66 anos de idade, na quinta-feira, dia 2 de abril, após dias internado no hospital Samaritano, em São Paulo. Era filho de Mitzi e Cássio Dutra, ambos falecidos. Deixa a esposa Lourdinha, os filhos Fernando e Giovana e a nora Taís. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gentil Ferreira dos Santos, conhecido por Getão Chapa, aos 74 anos de idade, no dia 2 de abril. Era viúvo de Janete Aparecida Ferreira dos Santos, deixa o filho Edson e a nora Letícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Irene Vieira Felisberto, aos 52 anos de idade, no dia 6 de abril. Deixa o marido Cláudio Donizete Cavelanha; os filhos Michele, Caroline e Guilherme; a nora Natalia; o genro Guilherme e as netas Laura, Manuely e Vitória. Seu sepultamento aconteceu no dia 7 de abril no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Derci Camilo, aos 65 anos de idade, no dia 1º de abril. Deixa a esposa Sirlei Espósito; o filho José Derci; os filhos de coração Juliana, Carlos, Giovana; o genro José Carlos; a nora Juliana e os netos Ilana Luara, Guilherme e Davi Luca. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o empresário Luís Antônio Sati, proprietário do Supermercado Varsul, aos 50 anos de idade, no dia 5 de abril. Deixa os pais Antônio Carlos Sati e Beatriz Parca Sati; a esposa Marlene Mascitelli Sati; os filhos Lucas e Stefani; os irmãos Emilio, Rose e Denilson e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nathally Emanoely Almeida Serafim, de 3 anos de idade, no dia 1º de abril. Era filha do casal Ana Júlia de Almeida da Silva e Cainan Cristian Silva Serafim. Deixou os avós Maria Aparecida de Almeida, Carolina de Almeida, Carla Michele Serafim e Edson Serafim e as tias Priscila e Paula. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Gomes da Silva, aos 84 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixa a esposa Maria Gomes da Silva; os filhos Ana Paula, Ana Rosa, Andréia, Ângela, Neire, Elaine, Ana Cláudia, Marcos Roberto, Eduardo e João Paulo; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião José Ribeiro, conhecido por Zinho Ribeiro, aos 85 anos de idade, no dia 9 de abril. Era viúvo de Geny Pereira Ribeiro; deixou o filho Arnaldo; a nora Angélica e os netos Helder, Alan, Edlen, Elen e Luana; os bisnetos Maria Carolina, Helder Jr., Bernardo e Emily. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Santos de Oliveira, aos 73 anos de idade, no dia 8 de abril. Era viúva de Antônio Wilson Rodrigues de Oliveira; deixou os filhos Marcos, Eunice, Carlos e Reinaldo; as noras Camila, Fabiana e Neuri; o genro Marcelo; os netos Nicole, Bruno, Gustavo, Larissa, Gabriele, Lucas, Stefany, Eleandra, Carla e Caio. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu no último sábado, dia 3, aos 89 anos de idade, José Costa Soares o conhecido Zé da Rádio, que por muitos anos apresentou na rádio Cultura os programas sertanejos Amanhecer da minha Terra e Tarde Sertaneja. Deixa a esposa Leonina, os filhos Valdir, Roseli e Regina; as noras Carmem e Celi; o genro Dorival; os netos Bruna, Fernanda, Aline, Tiago, José Ricardo e Paulo Henrique e a bisneta Gabriele. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Maria Lino Pontes, aos 84 anos de idade, no dia 9 de abril.

Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a recém-nascida Louise Galbier Bertoloto, no dia 6 de abril. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Benedito de Souza. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu em Ribeirão Preto, José Barbosa Oliveira. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu em São Sebastião da Grama, Dolmirio Martins, conhecido por Nenga, aos 74 anos de idade, no dia 4 de abril. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Ana Paula Marfinati dos Santos Souza, aos 22 anos de idade, no dia 7 de abril. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Casa Branca

Faleceu em Casa Branca, José Roberto Castoldo, no dia 6 de abril, aos 54 anos de idade. Deixa a esposa Ana Cláudia Escames Castoldo, a mãe Eulália da Silva Castoldo e o filho Leonardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Carlos Roberto de Oliveira conhecido como ‘’Alemão’’, aos 54 anos de idade, no dia 5 de abril. Deixa os filhos Lucas e Luana, os irmãos Sérgio, Acácio, Maria e Wanderlei. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Jair Porfirio de Almeida, aos 74 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixa a esposa Neuza da Silva Almeida, os filhos Charles, Ricardo, Fábio, Bruno, Davi, Fabiano, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Maria Lima dos Santos Vicente, aos 83 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixa o marido Patrocínio Vicente; as filhas Fátima e Rita; genro e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Marceleni Donizete dos Santos Oliveira, aos 51 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixa o marido Lúcio Vicente de Oliveira, os filhos Mayara e Douglas e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Raimundo Nonato de Castro, aos 58 anos de idade, no dia 2 de abril. Deixa a esposa Ana Maria Castro; o filho Carlos Eduardo; os irmãos Vera, José, João, Antônio, Luiz Paulo e Flávio. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.