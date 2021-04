Prefeitura e EPTV fazem campanha de doação de alimentos no próximo dia 17

A Campanha Regional de Arrecadação de Alimentos “Conexão Solidária” acontecerá no próximo sábado, dia 17. A ação é uma realização do Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, em parceria com a EPTV.

A arrecadação será no sistema drive thru, sem que a pessoa desça do carro, das 8h às 17h, no Departamento de Ação Social, que fica na esquina das ruas 1º de Maio com a Saldanha Marinho.

A prefeitura pede que a população participe e ajude as famílias que estão precisando. “As doações serão destinadas as famílias que estão passando por vulnerabilidade social devido a pandemia da Covid-19. Podem ser doados alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal e roupas”.