Rapaz foi preso após furtar fios elétricos em caminhão

Um jovem foi preso por furtar fios elétricos de um caminhão no domingo, dia 4, no Jardim São Luís. Durante patrulhamento, a equipe composta pelo cabo Thomaz e o soldado Barzon recebeu informações das características de três suspeitos que estariam furtando os fios do veículo que estava estacionado em uma das ruas do bairro.

De acordo com o informado, um deles era pardo, com bigode e tatuagem na perna, vestindo camiseta cinza com número na manga, tênis e uma bermuda jeans. A equipe fez contato com a vítima e com a testemunha que relataram ter visto três rapazes furtando uma bolsa contendo fios elétricos de dentro de seu caminhão e que recuperaram após os indivíduos fugirem.

Os PMs passaram a patrulhar as imediações do local e localizaram um dos suspeitos ainda no bairro onde foi cometido o crime. O rapaz, ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas ele acabou sendo detido a alguns metros de onde recebeu a ordem de parada. O sargento Márcio fez contato com a vítima e testemunha, que reconheceram o suspeito como sendo quem furtou os fios do caminhão.

A vítima já havia recuperado a bolsa com os fios antes da fuga. Porém, diante do ocorrido, foi dada voz de prisão em flagrante a ele pelo crime de furto. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a prisão do rapaz, que permaneceu preso à disposição da Justiça.