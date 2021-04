Rio Anhumas recebe manutenção em Grama

A prefeitura de São Sebastião da Grama realizou a manutenção das margens do rio Anhumas. O serviço teve por finalidade controlar o crescimento excessivo do mato e retirar os galhos caídos no leito do rio que dificultam o escoamento da água.

A manutenção foi feita em toda a extensão do rio que passa na área urbana, desde as proximidades da Chácara do Ique até o Jardim São Sebastião.

O prefeito Zé da Doca acompanhou a realização dos serviços e frisou a importância da roçagem, que previne os focos de mosquitos transmissores de doenças e a proliferação de animais peçonhentos.