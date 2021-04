Sindicância sobre fura-fila da vacina foi paralisada por conta da pandemia

Instaurada pela prefeitura em portaria publicada no dia 23 de fevereiro, a Sindicância Administrativa para apurar possível “fura fila” na prioridade da vacinação contra a Covid-19 teve seus trabalhos suspensos.

Segundo o informado pela prefeitura o processo deveria ser concluído em 30 dias após a publicação da portaria. Assim, a Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com o Executivo para verificar qual foi o resultado do procedimento.

No entanto, a prefeitura informou que a Comissão Sindicante solicitou o sobrestamento do processo, ou seja, a paralisação dos trabalhos, uma vez que conforme disposto do decreto nº 5.257/2021, é vedada a realização de reuniões que gerem aglomeração em espaços públicos, até que perdure as regras da Fase Vermelha, do plano São Paulo, no combate à Covid-19.

Desta forma, a inquirição e oitiva das testemunhas ocorrerão após a Fase Emergencial. A prefeitura destacou ainda que até esta semana, além desta que motivou a abertura da sindicância, não houve nenhuma outra denúncia sobre fura fila na vacinação contra a Covid-19.