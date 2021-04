Tentou roubar veículo de taxista e foi pego pela GCM

Um rapaz foi preso por tentativa de roubo do veículo de um taxista no bairro Estância das Flores, na quarta-feira, dia 7. A Guarda Civil Municipal foi acionada, comparecendo ao local a inspetora Luciana, o sub inspetor Charles e os GCMs Eric e Faria.

O taxista estava muito nervoso e relatou que, ao realizar uma corrida até uma chácara no bairro, o passageiro anunciou o assalto e o ameaçou com uma faca, mandando ele sair do veículo.

A vítima relatou ainda que, ao sair do carro, entrou em uma chácara próxima, porém o roubo não aconteceu de fato, uma vez que a chave de presença do veículo estava em seu bolso. Assim, o carro ficou parado na via alguns metros na frente e o assaltante abandonou o veículo, entrando na mata e tomando rumo ignorado.

O taxista passou as características do suspeito para a equipe, que ao realizar patrulhamento nas imediações, acabou encontrando um rapaz com as características descritas pela vítima, em um bairro próximo.

Indagado durante a abordagem, o suspeito caiu em contradições várias vezes em suas informações. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi reconhecido pela vítima. O rapaz foi preso pelo crime de tentativa de roubo qualificado.