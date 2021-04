Começando cedo na carreira, Donizete se aposenta como servidor municipal

Com seu jeito educado e cortês, o advogado e economista Donizete José Carlos Pereira, 54 anos, construiu ao longo de sua carreira como servidor público municipal, uma sólida amizade e respeito pelos seus colegas de trabalho.

Foram 41 anos de dedicação ao serviço público junto à prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul e agora, após a publicação da portaria assinada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) no dia 31 de março, Doni, como é carinhosamente chamado pelos amigos, se encontra aposentado desde o dia 1º de abril do cargo de chefe de Seção, que ocupava junto ao Departamento Tributário.

Ele iniciou seus trabalhos na prefeitura na função de contínuo, quando ainda era um garoto de 13 anos, levado pelo então prefeito Homero Correia Leite, no ano de 1979. Foi subindo na carreira e passou a trabalhar no Departamento Pessoal, onde ficou por 10 anos, para depois ser designado para o setor tributário, onde se aposentou.

Formado em Economia pela Unifae e em Direito, pela Unifeob, Donizete viu todo seu esforço de trabalhar e estudar ao longo de sua vida ser recompensado ao conquistar os cargos no setor público e se aposentar ainda relativamente jovem e com os proventos que a carreira lhe proporcionou. Casado com Marina Emília Marcelino Pereira, o casal tem os filhos Natanael, Natânia e Geraldo, mais os três netos que fazem a alegria dos avós.

Convidado pelo prefeito Amarildo, Donizete disse que vai continuar trabalhando como coordenador de arrecadação e fiscalização tributária e não pretende parar por enquanto. Indagado sobre a aposentadoria, disse que para ele foi uma grande conquista, principalmente por chegar a esta fase da vida com saúde e podendo desfrutar do que plantou com muito sacrifício, trabalho e estudo.

À Gazeta, Donizete disse que chega à aposentadoria com o sentimento de dever cumprido. “Agradeço a todos com quem eu trabalhei por esses anos e agradeço também a todos que felicitaram por ocasião da minha aposentadoria”, disse.