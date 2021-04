Uma filhotinha pra lá de fofa é a grande revelação da coluna Momento Pet nesta edição.

A Zoe chegou bebezinha na casa de Fernanda Andrade Teixeira, no dia 13 de março. E na nesta sexta-feira, dia 9 de abril, completou 2 meses de muito charme.

Como todo filhotinho, Zoe precisa ser cercada de cuidados. “Não falta alimentação, água, muito carinho e amor e também, como ainda é filhote e têm as vacinas para serem tomadas, não sai na rua ainda”, contou Fernanda.

Aliás, apesar de ser ainda uma filhotinha, Zoe tem energia de sobra. “Nos primeiros, dias ela trocava o dia pela noite, eu tinha que acordar de três a quatro vezes na madrugada, pois ela ainda chorava. Com isso, tinha que ficar brincando com ela até pegar no sono novamente”, recordou. Mas agora, para alívio de Fernanda e seu marido, a Zoe já está dormindo à noite e madrugada toda.

E mesmo com esses perrengues, o casal não sabe mais como ficar sem essa fofura. “Sempre quisemos ter uma cachorrinha. Ela é muito importante. Meu marido e eu não ficamos mais sem ela”, contou Fernanda.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286