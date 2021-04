Rede municipal distribuiu ovos de Páscoa a alunos

O Departamento de Educação de Vargem Grande do Sul realizou a entrega de 3.600 ovos de Páscoa aos alunos matriculados nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino entre os dias 30 e 31 de março.

A entrega foi realizada nas escolas e creches, para as crianças e pais ou responsáveis durante todo o dia, com horário marcado para evitar aglomerações. Além dos ovos também foram entregues as marmitas, para as crianças cadastradas e as atividades escolares.

Juntos com os ovos as crianças também receberam um carinho todo especial dos professores, diretores e coordenadores através de mensagens, sacolinhas de coelho, coelhinhos confeccionados em E.V.A, máscara entre outros.

“A alegria das crianças ao receber os ovos e os mimos é contagiante, e é uma satisfação ver as carinhas das crianças nesse momento tão difícil para Educação em tempos de pandemia. A esperança é para que em breve tudo isso passe e que possamos dar vida as nossas escolas e creches com a presença de nossos queridos alunos”, disse a diretora de educação Renata Taú.