Doeu

O presidente da Câmara, vereador Celso Itaroti (PTB) é delegado da Polícia Civil e como membro das equipes de Segurança Pública do Estado, recebeu a vacina contra a Covid-19 na última terça-feira, dia 6, antes da sessão ordinária, realizada na manhã daquele dia. Apesar de ter afirmado estar feliz com a imunização, confessou durante a sessão que a injeção não foi tão indolor assim. “A vacina é brava, viu”, disse.

Autismo

A sexta-feira, dia 2, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e desde 2019, a data também faz parte do calendário de Vargem Grande do Sul. O projeto de lei de iniciativa do então vereador Wilsinho Fermoselli (Democratas) foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Pela proposta, para marcar a data, a prefeitura deve realizar eventos, seminários, palestras e ações de conscientização dos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista.

Desassoreamento

Manchete da Gazeta da semana passada, o desassoreamento da Barragem Eduíno Sbardelini foi defendido por vários vereadores nos últimos anos. Na reportagem, foi citado a fala do vereador Guilherme Nicolau (MDB) que sugeriu ao Executivo destinar parte do material retirado do fundo do lago ao Hospital de Caridade, para que a entidade possa levantar recursos, como já foi feito no passado. No final de semana, após a circulação da Gazeta, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) postou em suas redes sociais que também fez o pedido do desassoreamento ao prefeito neste ano, conforme requerimento de sua autoria com data de 1º de março.